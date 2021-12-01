"Роскошь ей к лицу". Звезда "Великолепного века" Узерли станцевала в бриллиантах перед камерой

На видео 38-летняя актриса позирует в платьях с оголенным плечами и глубоким декольте.

Ролик набрал почти 140 тыс. просмотров и почти 500 комментариев.

"Роскошь ей к лицу", – написала под видео nowaj_lena.

"Султанша моей души", – прокомментировал introvert23_.

"Просто люблю тебя, Хюррем", – признался nasmin_khatun24, имея в виду героиню Узерли в "Великолепном веке".

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век".

У актрисы двое детей: дочь Лара (2014) от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем и дочь Лили Кои (2021). Имя отца младшей девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.