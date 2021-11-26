"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии

В новой фотосессии образ 38-летней актрисы дополнили бант на шее и шляпа в руке.

В подписи к публикации Узерли отметила бренд Maison Novague и весенне-летнюю коллекцию 2022 года, в которую вошел ее наряд.

Снимки актрисы собрали более 60 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Ты выглядишь офигительно великолепно", – написала hiyadmukherjee.

"Ну что за красота?!" – отметила mamatut_julia.

"Как вам идет это платье", – прокомментировала iuskovavika.