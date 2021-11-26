Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии

Снимки Узерли собрали более 60 тыс. лайков
Снимки Узерли собрали более 60 тыс. лайков
Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Турецко-немецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли 26 ноября разместила в Instagram серию фото, для которых позировала в персиковом платье в пол с оголенными плечами. На некоторых кадрах она максимально оголила ноги перед объективом.

В новой фотосессии образ 38-летней актрисы дополнили бант на шее и шляпа в руке.

В подписи к публикации Узерли отметила бренд Maison Novague и весенне-летнюю коллекцию 2022 года, в которую вошел ее наряд.

Снимки актрисы собрали более 60 тыс. лайков.

"Ты выглядишь офигительно великолепно", – написала hiyadmukherjee.

"Ну что за красота?!" – отметила mamatut_julia.

"Как вам идет это платье", – прокомментировала iuskovavika.

Контекст:

Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Актриса стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).

Теги: платье, Мерьем Узерли, Великолепный век, актриса, ноги
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