"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии

В новой фотосессии образ 38-летней актрисы дополнили бант на шее и шляпа в руке.
В подписи к публикации Узерли отметила бренд Maison Novague и весенне-летнюю коллекцию 2022 года, в которую вошел ее наряд.
Снимки актрисы собрали более 60 тыс. лайков.
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"Ты выглядишь офигительно великолепно", – написала hiyadmukherjee.
"Ну что за красота?!" – отметила mamatut_julia.
"Как вам идет это платье", – прокомментировала iuskovavika.
Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Актриса стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).