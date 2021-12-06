"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье

В подписи к фото 38-летняя актриса указала хештеги "о прошлой ночи" и "Лондон – любовь моя".

Пост Узерли набрал больше 115 тыс. лайков.

"Красавица", – написал на украинском подписчик актрисы под ником ruslan_rylik20.

"Самая красивая девочка", – считает vlisennn.

"Если немного потолстеешь, будешь еще красивее", – прокомментировала фото zahr.aafsaneh.

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурге. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век".

У актрисы двое детей: дочь Лара (2014) от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем и дочь Лили Кои (2021). Имя отца младшей девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.