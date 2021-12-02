"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги

Образ актрисы дополнила массивная золотая цепочка на шее.

Вместо подписи к публикации 38-летняя Узерли оставила эмодзи в виде лебедя.

Фото актрисы собрали больше 50 тыс. лайков, а в комментариях подписчики написали множество комплиментов.

"Фотосессия – просто пушка", – написала diana.starchenko19.

"Королева", – прокомментировала corpse_prv.

"Сексуальная девушка", – отметил пользователь selindemiroz_.

Контекст:

Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Актриса стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).