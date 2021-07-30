"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги

"Так и не смогла определится с одним фото, так что пусть будет несколько. Вообще, у меня странная привычка: сделать с мероприятия миллион фоток, замучить мужа в хлам, удалить 999 тысяч после и одну оставшуюся так и не опубликовать", – призналась супруга Пятова.
По ее словам, на этот раз "настолько все было красиво и в кайф", что она выложила все фото.
Пост Пятовой набрал почти 2 тыс. лайков.
"Какая красота в красоте", – прокомментировала снимки пользователь с ником julia_krivtsova.
"Шикарная-я-я", – написала gemilyspace.
"До чего же хорошо!" – оставила комментарий inna_spitcina.
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Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий "Шахтер" футболист перешел из полтавской "Ворсклы" в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе "Шахтера" он выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.
Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых детей: троих девочек – Дашу, Милану и Майю – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.