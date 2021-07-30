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30 июля, 2021
 
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"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги

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Андрей и Юлия Пятовы женаты более 15 лет, воспитывают четверых детей троих дочерей и сына
Андрей и Юлия Пятовы женаты более 15 лет, воспитывают четверых детей – троих дочерей и сына
Фото: piatova / Instagram

Жена капитана сборной Украины по футболу, вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Юлия поздно вечером 29 июля запостила в Instagram свои фотографии в коктейльном платье телесного цвета. У платья такой глубокий разрез, что практически полностью видны ноги Пятовой.

"Так и не смогла определится с одним фото, так что пусть будет несколько. Вообще, у меня странная привычка: сделать с мероприятия миллион фоток, замучить мужа в хлам, удалить 999 тысяч после и одну оставшуюся так и не опубликовать", – призналась супруга Пятова.

По ее словам, на этот раз "настолько все было красиво и в кайф", что она выложила все фото.

Пост Пятовой набрал почти 2 тыс. лайков.

"Какая красота в красоте", – прокомментировала снимки пользователь с ником julia_krivtsova.

"Шикарная-я-я", – написала gemilyspace.

"До чего же хорошо!" – оставила комментарий inna_spitcina.

Контекст:

Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий "Шахтер" футболист перешел из полтавской "Ворсклы" в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе "Шахтера" он выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.

Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых детей: троих девочек – Дашу, Милану и Майю – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.

Теги: футбол, платье, Андрей Пятов, жена, ноги, Юлия Пятова
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