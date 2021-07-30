"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги

Андрей и Юлия Пятовы женаты более 15 лет, воспитывают четверых детей – троих дочерей и сына Фото: piatova / Instagram

"Так и не смогла определится с одним фото, так что пусть будет несколько. Вообще, у меня странная привычка: сделать с мероприятия миллион фоток, замучить мужа в хлам, удалить 999 тысяч после и одну оставшуюся так и не опубликовать", – призналась супруга Пятова.

По ее словам, на этот раз "настолько все было красиво и в кайф", что она выложила все фото.

Пост Пятовой набрал почти 2 тыс. лайков.

"Какая красота в красоте", – прокомментировала снимки пользователь с ником julia_krivtsova.

"Шикарная-я-я", – написала gemilyspace.

"До чего же хорошо!" – оставила комментарий inna_spitcina.

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