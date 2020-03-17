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17 марта, 2020
 
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Кравчук, Ющенко, Сумская, Хостикоев, Литовченко прочитали стихотворение Костенко. Видео

На YouTube-канале агентства PR advice разместили ролик с декламацией стихотворения "Пісенька з варіаціями" украинской поэтессы Лины Костенко, которой 19 марта исполнится 90 лет. В проекте "Киевщина читает Лину Костенко" приняли участие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец, министр по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышов, глава Киевского областного совета Николай Стариченко, глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов, краевед Алексей Заяц, народные артистки Украины Ольга Сумская и Наталья Бучинская, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, актер театра и кино Георгий Хостикоев, инициатор проекта, директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко, соорганизатор проекта, директор Ржищевского археолого-краеведческого музея Людмила Карпенко. "Это очень глубокое и философское произведение, которое несет в себе жизнеутверждение и вдохновение. Все творчество Лины Костенко – это эмоциональная борьба с тем, что искажает душу и уничтожает жизнь, и сегодня это как никогда находит отклик в наших сердцах", – прокомментировала Литовченко. Съемки проходили в Киевской областной библиотеке для юношества. Проект был воплощен при поддержке Киевской областной государственной администрации и Киевского областного совета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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19 марта Лине Костенко исполняется 90 лет
19 марта Лине Костенко исполняется 90 лет
Фото: Ліна Костенко / Facebook

видео

Видео: Агентство PR advice / YouTube
Теги: Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Ольга Богомолец, видео, Лина Костенко, Ольга Сумская, Наталья Бучинская, Влада Литовченко, Виталий Борисюк, Алексей Чернышов, Анатолий Хромов, Георгий Хостикоев
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