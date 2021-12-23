  Кравец из "Квартала 95" рассказала, какую песню Павлика хотел дослушать Зеленский, когда она с ним виделась в последний раз

Кравец отметила, что на момент записи интервью это была ее последняя встреча с Зеленским, который является не только бывшим руководителем студии "Квартал 95", но и ее кумом.

"Мы невероятно были рады видеть друг друга. Нас было много, и все хотят получить какой-то доступ к телу. А у него не очень много времени. Он сказал: "Ребят, я совсем ненадолго, потому что мне надо дальше". Он как-то так: "Сейчас, сейчас будет эта песня, Павлик. Я так хочу вот это: "Ти подобаєшся мені". Для него осталась важна эта песня в этот момент", – рассказала Кравец.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube