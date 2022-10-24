Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2022
 
Новости

"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова засветила нижнее белье
Волочкова засветила нижнее белье
Скринот: tvc / YouTube

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 23 октября опубликовала в Instagram подборку снимков, на которых запечатлена вместе с 51-летним фотографом Еленой Галициной.

"Мы бесконечно дорожим нашей дружбой и душевной близостью. Лена – автор самых лучших моих фото. И она всегда сама создает и подбирает образы. Обсудили с Леночкой наши совместные творческие планы", – заявила она.

На снимке Волочкова и Галицына запечатлены в черных топах, из-под которых видны кружевные бюстгальтеры.

"Дамы, у вас белье нижнее видно. Это крайне неприлично", – прокомментировала подписчица oliasudarenkova.

"Колхозные тетки", – написала tatyana.vokk_.

"И лифон напоказ", – подчеркнула salima_borcenskauy.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.

Теги: Анастасия Волочкова, фотосессия, балерина, фото, белье, бюстгальтер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
Алеся БАЦМАН
  Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки
  Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
Cardi B поссорилась с Мадонной
Cardi B поссорилась с Мадонной
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
Алеся БАЦМАН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 