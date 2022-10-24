"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой

"Мы бесконечно дорожим нашей дружбой и душевной близостью. Лена – автор самых лучших моих фото. И она всегда сама создает и подбирает образы. Обсудили с Леночкой наши совместные творческие планы", – заявила она.
На снимке Волочкова и Галицына запечатлены в черных топах, из-под которых видны кружевные бюстгальтеры.
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"Дамы, у вас белье нижнее видно. Это крайне неприлично", – прокомментировала подписчица oliasudarenkova.
"Колхозные тетки", – написала tatyana.vokk_.
"И лифон напоказ", – подчеркнула salima_borcenskauy.
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.