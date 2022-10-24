"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой

"Мы бесконечно дорожим нашей дружбой и душевной близостью. Лена – автор самых лучших моих фото. И она всегда сама создает и подбирает образы. Обсудили с Леночкой наши совместные творческие планы", – заявила она.

На снимке Волочкова и Галицына запечатлены в черных топах, из-под которых видны кружевные бюстгальтеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Дамы, у вас белье нижнее видно. Это крайне неприлично", – прокомментировала подписчица oliasudarenkova.

"Колхозные тетки", – написала tatyana.vokk_.

"И лифон напоказ", – подчеркнула salima_borcenskauy.