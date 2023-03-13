  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"

"Новый "шедевр" певца Shaman. Меня одного стошнило?" – спросил Гордон.

В ролике показано, как певца встречают в кругу семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

В сети заметили, что мелодия песни Shaman – знакомая.

"Что-то очень напоминает мелодия... Опять скоммуниздили у кого-то", – отметила f.anastasiya.t.

"А это не из "Сватов" песня, которую Кошмал поет?" – спросила mila_knitting_toys.

"В натуре! Спасибо, а то я бы целый день голову ломал, Анна Кошмал – "Эти сны", – отреагировал plakhotnij_slava.

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Видео: Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 / YouTube