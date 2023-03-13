Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
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Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"

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Shaman является кремлевским пропагандистом
Shaman является кремлевским пропагандистом
Скриншот: SHAMAN / Facebook

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 12 марта опубликовал отрывок клипа на новую песню российского пропагандистского певца Shaman, в котором тот воспевает РФ.

"Новый "шедевр" певца Shaman. Меня одного стошнило?" – спросил Гордон.

В ролике показано, как певца встречают в кругу семьи.

В сети заметили, что мелодия песни Shaman – знакомая.  

"Что-то очень напоминает мелодия... Опять скоммуниздили у кого-то", – отметила f.anastasiya.t.

"А это не из "Сватов" песня, которую Кошмал поет?" – спросила mila_knitting_toys.

"В натуре! Спасибо, а то я бы целый день голову ломал, Анна Кошмал – "Эти сны", – отреагировал plakhotnij_slava.

ВИДЕО
Видео: Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 / YouTube
Контекст:

"Сваты" – сериал украинской студии "Квартал 95".

Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) поддерживает российскую агрессию против Украины. Он нарушал государственные границы Украины, проникнув с концертами на Донбасс и в Херсонскую область.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Кремль, плагиат, Сваты, Анна Кошмал, Shaman
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