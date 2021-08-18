Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского

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Для музыкального сопровождения троллинга Дядя Жора выбрал песню Поплавского "Юный орел"
Для музыкального сопровождения троллинга Дядя Жора выбрал песню Поплавского "Юный орел"
Фото: dyadya_jora / Instagram

Украинский шоумен Вадим Мичковский, больше известный под творческим псевдонимом Дядя Жора, 17 августа выложил в своем Instagram-аккаунте ролик, в котором потроллил ректора Киевского университета культуры и искусств, экс-народного депутата Михаила Поплавского, прозванного в народе "поющим ректором".

На видео Поплавский вприпрыжку пересекает поле на закате, на следующем кадре то же самое делает Дядя Жора под песню Поплавского "Юный орел". В конце шоумен внезапно останавливается, быстро застегивает ширинку, испуганно оглядывается и, поняв, что никто ничего "не заметил", улыбается.

"Напишите в комментариях, за что вы любите природу", – попросил подписчиков Дядя Жора.

В комментариях у шоумена по большей части под этим видео стоят смайлики.

"Крутезно", – написал администратор страницы retrocarslviv.

"Браво, люблю природу", – прокомментировала видео liliiakalinenko.

Контекст:

Мичковский родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН "Три толстяка". В 2008 году актер принимал участие в проекте "Танцюю для тебе" на телеканале "1+1". Женат, воспитывает трех дочерей.

Теги: Михаил Поплавский, видео, пародия, Дядя Жора, ролик, шоумен, троллинг
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