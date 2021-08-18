"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского

На видео Поплавский вприпрыжку пересекает поле на закате, на следующем кадре то же самое делает Дядя Жора под песню Поплавского "Юный орел". В конце шоумен внезапно останавливается, быстро застегивает ширинку, испуганно оглядывается и, поняв, что никто ничего "не заметил", улыбается.

"Напишите в комментариях, за что вы любите природу", – попросил подписчиков Дядя Жора.

В комментариях у шоумена по большей части под этим видео стоят смайлики.

"Крутезно", – написал администратор страницы retrocarslviv.

"Браво, люблю природу", – прокомментировала видео liliiakalinenko.

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