"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского

На видео Поплавский вприпрыжку пересекает поле на закате, на следующем кадре то же самое делает Дядя Жора под песню Поплавского "Юный орел". В конце шоумен внезапно останавливается, быстро застегивает ширинку, испуганно оглядывается и, поняв, что никто ничего "не заметил", улыбается.
"Напишите в комментариях, за что вы любите природу", – попросил подписчиков Дядя Жора.
В комментариях у шоумена по большей части под этим видео стоят смайлики.
"Крутезно", – написал администратор страницы retrocarslviv.
"Браво, люблю природу", – прокомментировала видео liliiakalinenko.
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Мичковский родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН "Три толстяка". В 2008 году актер принимал участие в проекте "Танцюю для тебе" на телеканале "1+1". Женат, воспитывает трех дочерей.