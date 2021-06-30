"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине

"20 лет назад у нас с Натальей была свадьба. 20 лет прошло быстро, но мы многое уже сделали, да, Наталья? Спасибо тебе за наших дочек и за то, что делаете меня счастливым. Люблю тебя, люблю вас. Сегодня мы повторим этот праздник! Очень хочется повторить эти эмоции, которые мы переживали 20 лет назад, когда решили создать семью!" – написал 45-летний Дядя Жора в Instagram.

К посту ведущий приложил архивные фото первой свадьбы.

"Горько! С юбилеем!" – в комментариях поздравила супругов певица Наталья Валевская.

"Поздравляем", – написала еще одна певица Ирина Федишин.

"Какие вы молодцы!" – восхитился ведущий Андрей Джеджула.

"А вы совсем не изменились, счастья вашей семье", – пожелала baba_marina__.

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