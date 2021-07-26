"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике

В конце июня 2021 года Дядя Жора и его жена Наталья отметили 20-летие брака Фото: dyadya_jora / Instagram

На снимке 45-летний ведущий позирует в плавках и футболке, а его жена – в леопардовом купальнике.

"Доброе утро! Папа приехал. У нас все просто… Мы на море! Какие планы у вас?" – спросил Дядя Жора своих подписчиков, которых у него больше 650 тыс.

"Ну папа явно хвастается и явно есть кем!" – прокомментировал фото bouquet.soap.

"Какие вы шикарные!" – написала eli.den___.

"Вау, какая пара!" – отреагировала brextontony.

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