"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике

На снимке 45-летний ведущий позирует в плавках и футболке, а его жена – в леопардовом купальнике.
"Доброе утро! Папа приехал. У нас все просто… Мы на море! Какие планы у вас?" – спросил Дядя Жора своих подписчиков, которых у него больше 650 тыс.
"Ну папа явно хвастается и явно есть кем!" – прокомментировал фото bouquet.soap.
"Какие вы шикарные!" – написала eli.den___.
"Вау, какая пара!" – отреагировала brextontony.
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Мичковский родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН "Три толстяка". В 2008 году актер принимал участие в проекте "Танцюю для тебе" на телеканале "1+1".
Вместе с женой артист воспитывает трех дочерей. В мае Дядя Жора сообщил, что врачи диагностировали ему инсульт. В конце июня супруги отпраздновали фарфоровую свадьбу – 20-летие со дня бракосочетания.