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18 января, 2023
 
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"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической

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Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Хайек родилась в 1966 году в Мексике
Фото: salmahayek / Instagram

Американская актриса Сальма Хайек 18 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в белом халате с волосами, собранными в хвост.

В своем профиле артистка редко публикует снимки, на которых запечатлена с похожей прической. Поклонники не узнали актрису в этом образе.

"Кто эта девушка?" – отреагировали в сети.

"Такая шикарная", – восхитились фолловеры.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: Сальма Хайек, актриса
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