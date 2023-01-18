"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической

Хайек родилась в 1966 году в Мексике Фото: salmahayek / Instagram

В своем профиле артистка редко публикует снимки, на которых запечатлена с похожей прической. Поклонники не узнали актрису в этом образе.

"Кто эта девушка?" – отреагировали в сети.

"Такая шикарная", – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)