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20 января, 2021
 
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Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая в начале января накануне вылета в Дубай узнала, что заразилась коронавирусом, упала и сломала крестец.

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Кудрявцева: Только пришла в себя от коронавируса
Кудрявцева: Только пришла в себя от коронавируса
Фото: leratv / Instagram

Российская телеведущая Лера Кудрявцева 20 января в Instagram разместила видео, на котором запечатлена во время посещения клиники на инвалидной коляске.

"Только пришла в себя от коронавируса, вчера дома упала и [получила] перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит?" – подписала она ролик.

В комментариях ведущая отметила, что ей можно находиться только в лежачем положении.

6 января Кудрявцева сообщила, что сдала положительный тест на COVID-19.

"У меня был куплен билет в Дубай, а для того, чтобы вылететь в другую страну, нужно сдать тест на коронавирус. Мы вызвали на дом службу и на следующий день приходит положительный результат. Я офигела. Что хочу сказать? Все эти дни чувствовала слабость и заложило нос. Судя по всему, я болею, но болею "по-легкому", – описала она тогда своим симптомы.

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске (Казахская СССР). Карьеру на телевидении начала как ведущая шоу "Партийная зона" на МУЗ-ТВ. Сейчас ведет программу "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Снималась в фильмах "На крыше мира", "Самый лучший фильм", "О, счастливчик".

Теги: Россия, инвалидность, Лера Кудрявцева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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