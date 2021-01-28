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28 января, 2021
 
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Кухар снялась в "голом" купальнике

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар позировала в откровенном образе.

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Кухар: Босиком, вдали от суеты
Кухар: Босиком, вдали от суеты
Фото: stoianov_aleksandr / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена в так называемом "голом" купальнике, цвет которого сливается с телом.

"Босиком, вдали от суеты", – написала она. 

На Мальдивах Кухар отдыхает с семьей. Групповой снимок в Instagram опубликовал ее муж, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов. На нем супруг балерины с детьми, Тимуром и Анастасией, позирует на дереве, а Кухар стоит рядом.

"Привет, это мы! Счастливые, наполненные и очень отдохнувшие!" – написал Стоянов.

Первое фото из отпуска на Мальдивах появилось на странице Кухар 18 января, в ее день рождения.

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1". Возглавляет Киевское хореографическое училище.

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Теги: купальник, Мальдивы, отдых, балерина, фото, Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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