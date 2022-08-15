  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает

Кулеба: Я сделал операцию. Восемь недель на костылях. А сейчас уже хожу, но еще хромаю Фото: dmytro_kuleba / Instagram

"Что с ногой произошло? Вы прихрамываете немножко", – спросил у Кулебы журналист.

По словам министра, травму ноги он получил, когда после долгого перерыва возобновил тренировки. Кулеба рассказал, что любит играть в баскетбол, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину на это не было времени.

"Потом прошло четыре месяца – и я вдруг как-то так очнулся и думаю: "Нет, надо что-то сделать. Надо какое-то разнообразие внести в жизнь". Я сильно поправился на тот момент. Потому что постоянно ты ешь все подряд – бутерброды, колбаса, картошка – все, что подвернется под руку. И пошли мы с ребятами сыграть в баскетбол на одно кольцо. И час мы играли совершенно прекрасно, все были счастливы", – рассказал Кулеба.

Он отметил, что в какой-то момент после прыжка ощутил боль в месте стыка ступни и лодыжки.

"Я решил, что ничего такого не случилось, а просто ушиб, и даже пытался восстановить игру. Но понял, что прыгать не могу. Через два дня нога опухла. Я пошел на МРТ, и врач сказал, что я порвал ахилл. Потом я сделал операцию. Восемь недель на костылях. А сейчас уже хожу, но еще хромаю. Потому что мой сшитый ахилл должен вернуть себе эластичность, а мышца – тонус", – объяснил Кулеба.

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