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15 августа, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает

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Кулеба: Я сделал операцию. Восемь недель на костылях. А сейчас уже хожу, но еще хромаю
Кулеба: Я сделал операцию. Восемь недель на костылях. А сейчас уже хожу, но еще хромаю
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон во время интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которое записывалось в том числе во время совместной прогулки по Киеву, обратил внимание на то, что его собеседник прихрамывает.

"Что с ногой произошло? Вы прихрамываете немножко",  спросил у Кулебы журналист.

По словам министра, травму ноги он получил, когда после долгого перерыва возобновил тренировки. Кулеба рассказал, что любит играть в баскетбол, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину на это не было времени. 

"Потом прошло четыре месяца – и я вдруг как-то так очнулся и думаю: "Нет, надо что-то сделать. Надо какое-то разнообразие внести в жизнь". Я сильно поправился на тот момент. Потому что постоянно ты ешь все подряд – бутерброды, колбаса, картошка – все, что подвернется под руку. И пошли мы с ребятами сыграть в баскетбол на одно кольцо. И час мы играли совершенно прекрасно, все были счастливы", – рассказал Кулеба.

Он отметил, что в какой-то момент после прыжка ощутил боль в месте стыка ступни и лодыжки.

"Я решил, что ничего такого не случилось, а просто ушиб, и даже пытался восстановить игру. Но понял, что прыгать не могу. Через два дня нога опухла. Я пошел на МРТ, и врач сказал, что я порвал ахилл. Потом я сделал операцию. Восемь недель на костылях. А сейчас уже хожу, но еще хромаю. Потому что мой сшитый ахилл должен вернуть себе эластичность, а мышца – тонус", – объяснил Кулеба.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

13 июня 2022 года Кулеба сообщил, что повредил ногу. Он также показал фото, на котором был запечатлен после травмы за столом в рабочем кабинете.

Дмитрий ГОРДОН
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Теги: здоровье, Дмитрий Кулеба, травма
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