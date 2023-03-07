  "Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио

Чемеров: Неизвестно, какая судьба ждет каждого из них, но есть один постулат – Украина выстоит Фото: sashachemerov / Instagram

В пресс-релизе отмечается, что это первая композиция, написанная музыкантом после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Неизвестно, какая судьба ждет каждого из них, но есть один постулат – Украина выстоит, воскреснет и вернет своих людей домой, – заявил артист. – Это квинтэссенция того, что пережил я и украинский народ за год войны, эта песня о том, что я видел, наблюдал. Она о настоящем и будущем, которое нас ждет после победы. Мы должны не только победить врага, но и суметь сохранить себя, поддержать тех, кому будет непросто восстановиться, сбросить бремя страшных событий ради светлого будущего, ради жизни".

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Аудио: Sasha Chemerov / YouTube