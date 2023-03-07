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07 марта, 2023
 
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"Квинтэссенция того, что пережил украинский народ за год войны". Чемеров презентовал песню об Украине. Аудио

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Чемеров: Неизвестно, какая судьба ждет каждого из них, но есть один постулат Украина выстоит
Чемеров: Неизвестно, какая судьба ждет каждого из них, но есть один постулат – Украина выстоит
Фото: sashachemerov / Instagram

Украинский рок-музыкант, в прошлом фронтмен украинской рок-группы "Димна суміш", а сейчас лидер группы The Gitas Александр Чемеров на своем канале в YouTube 3 марта презентовал песню "Ну привіт".

В пресс-релизе отмечается, что это первая композиция, написанная музыкантом после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Неизвестно, какая судьба ждет каждого из них, но есть один постулат – Украина выстоит, воскреснет и вернет своих людей домой, – заявил артист. – Это квинтэссенция того, что пережил я и украинский народ за год войны, эта песня о том, что я видел, наблюдал. Она о настоящем и будущем, которое нас ждет после победы. Мы должны не только победить врага, но и суметь сохранить себя, поддержать тех, кому будет непросто восстановиться, сбросить бремя страшных событий ради светлого будущего, ради жизни". 

ВИДЕО
Аудио: Sasha Chemerov / YouTube
Контекст:

Чемеров родился в 1981 году в Чернигове в семье политика и стюардессы. В 1998 году основал группу "Димна суміш". В марте 2012 года артист переехал из Украины в США. В январе 2015 года основал в Лос-Анджелесе рок-группу The Gitas.

Писал песни для украинского артиста Ивана Дорна, российского артиста украинского происхождения Артура Пирожкова, российской певицы Валерии Козловой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, украинец, музыкант, песня, Александр Чемеров
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