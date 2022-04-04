Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины

"Что такое москаль, по-настоящему почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины и девушки, убитые дети, мужчины, разрушенные и сожженные здания, роддома, детские сады. Москаль – это варвар, преступник, убийца, вор, это те, кто выглядит, не как воин, а как пьяный бомж, воюет не с армией, а с невинными детьми и женщинами, – написала артистка. – Москаль тот, у кого вместо мозгов буква Z, будучи в здравом уме, находится в другой реальности и не в состоянии адекватно мыслить, чтобы собственноручно разобраться в ситуации и наконец-то понять, где правда. Это тот, чьи дети или родственники живут в Украине и рассказывают правду своим родителям, а слышат, что мы сами себя убиваем. Есть еще один вид москаля, живущего на нейтральной передаче, молча закрывает глаза на все воровство, потому что так безопаснее. Все, кто поддерживает режим своего вождя и его предшественников, автоматически становятся соучастниками этих преступлений".

Обращаясь к тем гражданам РФ, у которых нет ни единого из выше перечисленных признаков, артистка заявила, что они еще могут спасти свою душу.

"Значит, вы не москали и у вас есть еще шанс спасти свою душу и в мире жить с собой и своей совестью", – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lama (Natalia Dzenkiv) (@lamaukraine)

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