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05 апреля, 2022
 
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Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины

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Lama: Москаль тот, у кого вместо мозгов буква Z
Lama: Москаль тот, у кого вместо мозгов буква Z
Фото: lamaukraine / Instagram

Украинская певица Lama 4 апреля в Instagram обратилась к тем жителям РФ, которые не поддерживают войну России против Украины и у которых есть шанс жить в мире со своей совестью. Всех остальных она назвала москалями.

"Что такое москаль, по-настоящему почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины и девушки, убитые дети, мужчины, разрушенные и сожженные здания, роддома, детские сады. Москаль – это варвар, преступник, убийца, вор, это те, кто выглядит, не как воин, а как пьяный бомж, воюет не с армией, а с невинными детьми и женщинами, – написала артистка. – Москаль тот, у кого вместо мозгов буква Z, будучи в здравом уме, находится в другой реальности и не в состоянии адекватно мыслить, чтобы собственноручно разобраться в ситуации и наконец-то понять, где правда. Это тот, чьи дети или родственники живут в Украине и рассказывают правду своим родителям, а слышат, что мы сами себя убиваем. Есть еще один вид москаля, живущего на нейтральной передаче, молча закрывает глаза на все воровство, потому что так безопаснее. Все, кто поддерживает режим своего вождя и его предшественников, автоматически становятся соучастниками этих преступлений".

Обращаясь к тем гражданам РФ, у которых нет ни единого из выше перечисленных признаков, артистка заявила, что они еще могут спасти свою душу. 

"Значит, вы не москали и у вас есть еще шанс спасти свою душу и в мире жить с собой и своей совестью", – подытожила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, преступление, война России против Украины, Lama
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