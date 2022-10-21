Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам

"Мне пришлось удаленно очистить компьютер, на котором была моя 200-страничная книга, резервную копию которой я не сделала в облаке. И, несмотря на это, эти люди все еще могут получить удаленный доступ к моему телефону и слить песни и личные фотографи", – рассказала 37-летняя Дель Рей.

Звезда призвала поклонников не слушать черновые записи ее музыки и пообещала, что продолжит выпуск нового альбома. Книгу же она планирует написать заново.