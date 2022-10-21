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21 октября, 2022
 
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Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам

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Певица Лана Дель Рей пожаловалась, что воры украли ее незаконченный альбом и биографическую книгу
Певица Лана Дель Рей пожаловалась, что воры украли ее незаконченный альбом и биографическую книгу
Фото: EPA

Американская певица Лана Дель Рей в своем закрытом профиле в Instagram 20 октября сообщила, что воры украли из ее машины рюкзак с ее ноутбуком, жесткими дисками и тремя камерами.

"Мне пришлось удаленно очистить компьютер, на котором была моя 200-страничная книга, резервную копию которой я не сделала в облаке. И, несмотря на это, эти люди все еще могут получить удаленный доступ к моему телефону и слить песни и личные фотографи", – рассказала 37-летняя Дель Рей.

Звезда призвала поклонников не слушать черновые записи ее музыки и пообещала, что продолжит выпуск нового альбома. Книгу же она планирует написать заново.

Контекст:

Лана Дель Рей – американская певица и автор песен. 37-летняя исполнительница поет в жанрах барокко-поп, дрим-поп, трип-хоп, инди-поп, рок.

Теги: США, музыка, кража, шоу-бизнес, Лос-Анджелес, Лана Дель Рэй
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