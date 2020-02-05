Леди Гага позировала на руках у бойфренда

Американская певица Леди Гага разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на руках у бизнесмена Майкла Полански.
Пара вместе проводит время в Майами. Для снимка Гага позировала, сидя на руках у бойфренда.
"Нам было так весело в Майами. С любовью ко всем моим маленьким монстрам и фанатам. Вы лучшие!" – написала она.
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We had so much fun in Miami. Love to all my little monsters and fans, you’re the best! *
Издание Page Six писало, что Майкл Полански окончил Гарвардский университет и занимается благотворительными проектами компании Parker Group.
Леди Гага и Полански были замечены вместе еще в декабре 2019 года в Лас-Вегасе, а 2 февраля 2020-го – на Супербоуле.
Летом 2019 года инсайдеры заявляли о романе Леди Гаги и голливудского актера Брэдли Купера и уверяли, что певица .переехала к нему.