Леди Гага позировала на руках у бойфренда

Американская певица Леди Гага подтвердила роман с бизнесменом Майклом Полански.

Леди Гага: Нам было так весело в Майами Фото: ladygaga / Instagram

Американская певица Леди Гага разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на руках у бизнесмена Майкла Полански.

Пара вместе проводит время в Майами. Для снимка Гага позировала, сидя на руках у бойфренда.

"Нам было так весело в Майами. С любовью ко всем моим маленьким монстрам и фанатам. Вы лучшие!" – написала она.

Издание Page Six писало, что Майкл Полански окончил Гарвардский университет и занимается благотворительными проектами компании Parker Group.

Леди Гага и Полански были замечены вместе еще в декабре 2019 года в Лас-Вегасе, а 2 февраля 2020-го – на Супербоуле.

Летом 2019 года инсайдеры заявляли о романе Леди Гаги и голливудского актера Брэдли Купера и уверяли, что певица .переехала к нему.