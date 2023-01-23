Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация

"Они очень хорошо оценили наши возможности, они достаточно хорошо осведомлены о правилах войны, и то, что они сейчас делают, для них единственный выход – просто забрасывать огромным количеством мобилизованных, которым к тому же дают еще и какие-то наркотики, потому что мы в Бахмуте находили пакетики и с кокаином, и с героином, и с какими-то ампулами", – сказал он.

Леньо подчеркнул, что РФ утилизирует на войне представителей своих социальных низов.

"Эти люди – это отбросы, у которых единственная мотивация выйти из тюрьмы – это просто пойти на поле боя. Это абсолютная утилизация их низов. Их будет убито очень много", – подчеркнул певец.