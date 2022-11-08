Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
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Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители

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Леньо: Если не можешь воевать, но кинул 100 грн, мы купили дрон, дрон полетел на передовую, артиллерия вальнула и минус несколько оккупантов
Леньо: Если не можешь воевать, но кинул 100 грн, мы купили дрон, дрон полетел на передовую, артиллерия вальнула – и минус несколько оккупантов
Фото: KOZAK SYSTEM / Facebook

Фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо в интервью, которое 5 ноября опубликовано на YouTube-канале "Умань Стрім", рассказал, что за три месяца его коллектив дал 65 концертов в украинских городах, во время которых проводится сбор денег в поддержку ВСУ.

"Люди устали бояться, но в последний месяц уже настолько злые на врага, что, во-первых, уже ничего не боятся, а это первый шаг к победе, потому что страх парализует, – сказал артист. – Мы, собственно, на своих концертах говорим об этом – что войны не надо бояться. Не надо ждать ее окончания, надо стать ее участником. Если ты не умеешь стрелять как профессионал – фронтов много: гуманитарный, культурный. экономический, социальный. И на этих фронтах должны быть свои победители".

По словам артиста, люди, которые приходят к ним на концерты, присоединяются к движению сопротивления тем, что донатят посильные для них суммы на дроны и пикапы.

"Мы людям объясняем: если ты живешь в селе, у тебя трое детей, хозяйство, ты не можешь воевать, волонтерить и даже плести сетки, потому что у тебя жизненные обстоятельства, но ты пришел на акцию, кинул 100 грн, а мы, в свою очередь, купили дрон, дрон полетел на передовую, артиллерия вальнула – и минус несколько оккупантов. Это и есть ваша работа. Людям это нравится", – отметил Леньо.

Контекст:

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского. Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью.

Теги: волонтеры, война России против Украины, Kozak System, Иван Леньо
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