Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители

Леньо: Если не можешь воевать, но кинул 100 грн, мы купили дрон, дрон полетел на передовую, артиллерия вальнула – и минус несколько оккупантов Фото: KOZAK SYSTEM / Facebook

"Люди устали бояться, но в последний месяц уже настолько злые на врага, что, во-первых, уже ничего не боятся, а это первый шаг к победе, потому что страх парализует, – сказал артист. – Мы, собственно, на своих концертах говорим об этом – что войны не надо бояться. Не надо ждать ее окончания, надо стать ее участником. Если ты не умеешь стрелять как профессионал – фронтов много: гуманитарный, культурный. экономический, социальный. И на этих фронтах должны быть свои победители".

По словам артиста, люди, которые приходят к ним на концерты, присоединяются к движению сопротивления тем, что донатят посильные для них суммы на дроны и пикапы.

"Мы людям объясняем: если ты живешь в селе, у тебя трое детей, хозяйство, ты не можешь воевать, волонтерить и даже плести сетки, потому что у тебя жизненные обстоятельства, но ты пришел на акцию, кинул 100 грн, а мы, в свою очередь, купили дрон, дрон полетел на передовую, артиллерия вальнула – и минус несколько оккупантов. Это и есть ваша работа. Людям это нравится", – отметил Леньо.