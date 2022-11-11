Лещенко и Топольская развелись

В Instagram Stories Топольская выложила несколько фото в обнимку с мужчиной по имени Стеф.
"Для тех, кто до сих пор не осознал: да, мы вместе, и да, я дважды разведена", – прокомментировала она.
Сергей Лещенко и Анастасия Топольская пробыли в браке пять лет.
Об отношениях Лещенко и Топольской, известной исполнительницы электронной музыки DJ Nastia, стало известно в июле 2016 года. В сентябре 2016 года нардеп заявил, что впереди свадьба, которая пройдет "по высшим стандартам".
В сентябре 2017 года они поженились.
В 2018 году Лещенко в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что одна сестра его супруги живет в Донецке, другая – в Крыму, а отец – в Луганской области на оккупированной территории.
В конце 2019 года бывшего нардепа Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці".