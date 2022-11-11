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11 ноября, 2022
 
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Лещенко и Топольская развелись

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Сергей Лещенко и Анастасия Топольская пробыли в браке пять лет
Сергей Лещенко и Анастасия Топольская пробыли в браке пять лет
Фото: Anastasia Topolskaia / Facebook

Украинская диджей Анастасия Топольская, выступающая под именем Dj Nastia, развелась с экс-депутатом, членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергеем Лещенко. Об этом она рассказала 10 ноября в своем Instagram.

В Instagram Stories Топольская выложила несколько фото в обнимку с мужчиной по имени Стеф.

"Для тех, кто до сих пор не осознал: да, мы вместе, и да, я дважды разведена", – прокомментировала она.

Скриншот: nastia.dj
Скриншот: nastia.dj / Instagram

Скриншот: nastia.dj
Скриншот: nastia.dj / Instagram

Сергей Лещенко и Анастасия Топольская пробыли в браке пять лет.

Контекст:

Об отношениях Лещенко и Топольской, известной исполнительницы электронной музыки DJ Nastia, стало известно в июле 2016 года. В сентябре 2016 года нардеп заявил, что впереди свадьба, которая пройдет "по высшим стандартам".

В сентябре 2017 года они поженились.

В 2018 году Лещенко в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что одна сестра его супруги живет в Донецке, другая – в Крыму, а отец – в Луганской области на оккупированной территории.

В конце 2019 года бывшего нардепа Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Теги: Украина, Сергей Лещенко, семья, Анастасия Топольская, развод
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