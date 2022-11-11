Лещенко и Топольская развелись

Сергей Лещенко и Анастасия Топольская пробыли в браке пять лет Фото: Anastasia Topolskaia / Facebook

В Instagram Stories Топольская выложила несколько фото в обнимку с мужчиной по имени Стеф.

"Для тех, кто до сих пор не осознал: да, мы вместе, и да, я дважды разведена", – прокомментировала она.

Скриншот: nastia.dj / Instagram

Скриншот: nastia.dj / Instagram

Сергей Лещенко и Анастасия Топольская пробыли в браке пять лет.