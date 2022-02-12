"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике

На снимках Никитюк позировала в бассейне с разных ракурсов.

"Фотообои, которые вы заслужили", – подписала она фото, которые за пару часов собрали больше 85 тыс. лайков в соцсети.

"Прекрасные формы", – прокомментировал пользователь khilko7756.

"Не, ну просто шик! Леся Ивановна, вы просто огнище", – написала kuznetsovagomliakova.

"Ну что за красотка?" – отметила gorbonosovanataliia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)