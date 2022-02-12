"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике

На снимках Никитюк позировала в бассейне с разных ракурсов.
"Фотообои, которые вы заслужили", – подписала она фото, которые за пару часов собрали больше 85 тыс. лайков в соцсети.
"Прекрасные формы", – прокомментировал пользователь khilko7756.
"Не, ну просто шик! Леся Ивановна, вы просто огнище", – написала kuznetsovagomliakova.
"Ну что за красотка?" – отметила gorbonosovanataliia.
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Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".