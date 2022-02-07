"Классный у тебя мужик!" Никитюк заинтриговала признанием в любви коллеге

На первом фото Никитюк запечатлена в купальнике, сидя в лодке, Новинчук стоит в воде. На других снимках коллеги позировали на фоне мамонтов, домов и церкви.
"Я эти фотки буду постить каждый год 7 февраля. И они будут набирать тысячи лайков, потому что мой кореш – лучший и самый веселый человек. Богдан Богданович, Йося, ну и, конечно, Игорь! С днем рождения, друг!" – написала она.
Никитюк отметила, что ее коллеге исполнилось 35 лет.
"Люблю, и спасибо за все проекты, над которыми мы работаем вместе! А особенно за "Lе Маршрутку", – написала она.
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"Классный у тебя мужик!" – прокомментировал подписчик pablo_chikone_77.
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".