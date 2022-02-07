"Классный у тебя мужик!" Никитюк заинтриговала признанием в любви коллеге

На первом фото Никитюк запечатлена в купальнике, сидя в лодке, Новинчук стоит в воде. На других снимках коллеги позировали на фоне мамонтов, домов и церкви.

"Я эти фотки буду постить каждый год 7 февраля. И они будут набирать тысячи лайков, потому что мой кореш – лучший и самый веселый человек. Богдан Богданович, Йося, ну и, конечно, Игорь! С днем рождения, друг!" – написала она.

Никитюк отметила, что ее коллеге исполнилось 35 лет.

"Люблю, и спасибо за все проекты, над которыми мы работаем вместе! А особенно за "Lе Маршрутку", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Классный у тебя мужик!" – прокомментировал подписчик pablo_chikone_77.