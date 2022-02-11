Названо имя ведущей, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"

"Будет круто. Переживаю, чтобы вам понравилось", – прокомментировала участие в новом шоу Никитюк.

Контекст:

"Липсинк Батл" – американское шоу звездных пародий. Первый сезон украинской версии вышел 6 марта 2021 года на "1+1". Соведущей Потапа была украинская певица Тина Кароль.

"Липсинк Батл" – не единственный проект на этом канале, который Тина Кароль покинула в новом телесезоне. На шоу "Танцы со звездами" певицу заменила ведущая Иванна Онуфрийчук, а на проекте "Голос країни" вместо Тины Кароль тренером стала украинская певица Оля Полякова.

Никитюк с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".