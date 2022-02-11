Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2022
 
Новости

Названо имя ведущей, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В первом сезоне шоу "Липсинк Батл" соведущей Потапа была Тина Кароль
В первом сезоне шоу "Липсинк Батл" соведущей Потапа была Тина Кароль
Фото: lipsyncbattle_ua / Instagram

Новой ведущей второго сезона шоу "Липсинк Батл" на "1+1" стала Леся Никитюк. Она будет вести проект в паре с украинским певцом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко). Об этом 11 февраля сообщили в Instagram организаторы проекта.

"Будет круто. Переживаю, чтобы вам понравилось", – прокомментировала участие в новом шоу Никитюк.

Контекст:

"Липсинк Батл" – американское шоу звездных пародий. Первый сезон украинской версии вышел 6 марта 2021 года на "1+1". Соведущей Потапа была украинская певица Тина Кароль. 

"Липсинк Батл" – не единственный проект на этом канале, который Тина Кароль покинула в новом телесезоне. На шоу "Танцы со звездами" певицу заменила ведущая Иванна Онуфрийчук, а на проекте "Голос країни" вместо Тины Кароль тренером стала украинская певица Оля Полякова.

Никитюк с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: Голос країни, Тина Кароль, Потап, Оля Полякова, Леся Никитюк, Танцы со звездами, Алексей Потапенко, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названо имя ведущей, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Названо имя ведущей, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде
  "Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу
  "Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу
"После этого пресс горит – так хорошо". Michelle Andrade показала вместе с тренером жиросжигающие упражнения для мышц живота. Видео
"После этого пресс горит – так хорошо". Michelle Andrade показала вместе с тренером жиросжигающие упражнения для мышц живота. Видео
"Имя твое". Каминская выпустила первый сольный альбом, посвятив песни бывшему мужу и экс-возлюбленному. Аудио
"Имя твое". Каминская выпустила первый сольный альбом, посвятив песни бывшему мужу и экс-возлюбленному. Аудио
64-летний Зибров, 72-летняя Матвиенко, 68-летний Бобул и 70-летняя сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии
64-летний Зибров, 72-летняя Матвиенко, 68-летний Бобул и 70-летняя сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Жопа висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS