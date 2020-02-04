Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 февраля, 2020
 
Новости

"Лез целоваться, трогал промежность". Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве

Сотрудники компании Victoriaʼs Secret обвинили создателя шоу бельевого бренда в превышении служебных полномочий и сексуальных домогательствах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Женщины, работавшие с Разеком, уверяют, что он унижал их
Женщины, работавшие с Разеком, уверяют, что он унижал их
Фото: Ed Razek / Facebook

Бывшего директора по маркетингу компании L Brands и создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах к моделям. Об этом сообщает The New York Times.

Более 30 сотрудников и моделей бренда заявили, что на шоу царила культура женоненавистничества.

По словам инсайдеров, Разек напоминал моделям Victoriaʼs Secret, что их карьера находится в его руках. Как отметила модель Алисса Миллер, Разек источал токсичную маскулинность.

"Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить", – говорил он.

По свидетельству бывших сотрудников, Разек во время кастингов просил у моделей номера телефонов и предлагал им посидеть у себя на коленях, приглашал их поужинать.

Модель Энди Муиз рассказала, что в 2007 году согласилась поужинать с Разеком, но по дороге в ресторан он пытался ее поцеловать. "Я хочу овладеть тобой в каком-нибудь сексуальном месте", – писал он ей. После того как девушка отказалась вступить с директором по маркетингу в интимную связь, он не допустил ее к шоу Victoriaʼs Secret в 2008 году.

Инсайдеры рассказали, что в  2018 году во время примерки белья Разек публично обсуждал грудь модели Беллы Хадид, трогая при этом промежность другой модели.

В 2015 году он публично высмеял фигуру специалиста по связям с общественностью Кейси Кроу Тейлор и посоветовал ей отказаться от пасты и хлеба. Жалоба сотрудницы в департамент по персоналу оказалась бесполезной.

"Меня больше всего тревожило, насколько укоренилось такое поведение. Это было похоже на промывку мозгов. И любого, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировали, его наказывали", – поделилась воспоминаниями Тейлор.

После того как в 2019 году одна из топ-менеджеров Victoriaʼs Secret по связям с общественностью Моника Митро пожаловалась на домогательства Разека, на следующий день ее отправили в отпуск, а позднее заплатили компенсацию.

Разек работал в L Brands с 1983-го по 2019 год. В 1995 году он начал проводить модные показы Victoriaʼs Secret Fashion Show.

Теги: шоу, Victoria’s Secret, модель, домогательства, жалоба, белье, Эд Разек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко “О медиа” у него будут такие инструменты
Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко “О медиа” у него будут такие инструменты
Наталия ДВАЛИ
  Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина
  Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина
Дмитрий ГОРДОН
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS