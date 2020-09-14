Лидер Ot Vinta! Журавель во Всемирный день журавля стал отцом

По словам украинского художника и лидера группы Ot Vinta! Юрия Журавля, он назвал новорожденного сына Энеем – в честь главного героя повести Ивана Котляревского "Энеида".

48-летний украинский художник, музыкант, лидер группы Ot Vinta! Юрий Журавель 13 сентября стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав снимок, на котором запечатлена рука новорожденного сына.

"Поздравляйте. Эней Юрьевич Журавель. Характер моторный. Родился в День журавля после дня [Ивана] Котляревского, поэтому с именем выбора не было", – написал музыкант.

Мать новорожденного Наталия Семчик сделала репост публикации со страницы Журавля в свой микроблог в Facebook.

"У нас тут не все журавли на юг улетели и мальчика подарили", – написала она.

Юрий Журавель родился в 1972 году в Овруче Житомирской области. Первая супруга музыканта Марина Паскар умерла в 2014 году. От этого брака у Журавля есть дочь Катерина.

9 сентября в Украине отмечали 250-летие со дня рождения украинского писателя, автора повести "Энеида" Ивана Котляревского.

Всемирный день журавля отмечается во второе воскресенье сентября.