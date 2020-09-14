Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2020
 
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Лидер Ot Vinta! Журавель во Всемирный день журавля стал отцом

По словам украинского художника и лидера группы Ot Vinta! Юрия Журавля, он назвал новорожденного сына Энеем – в честь главного героя повести Ивана Котляревского "Энеида".

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Сын Журавля родился во Всемирный день журавлей
Сын Журавля родился во Всемирный день журавлей
Фото: Журавель Юрій / Facebook

48-летний украинский художник, музыкант, лидер группы Ot Vinta! Юрий Журавель 13 сентября стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав снимок, на котором запечатлена рука новорожденного сына. 

"Поздравляйте. Эней Юрьевич Журавель. Характер моторный. Родился в День журавля после дня [Ивана] Котляревского, поэтому с именем выбора не было", – написал музыкант. 

https://www.facebook.com/Zhuravelll/posts/3333294196713514

Мать новорожденного Наталия Семчик сделала репост публикации со страницы Журавля в свой микроблог в Facebook.

"У нас тут не все журавли на юг улетели и мальчика подарили", – написала она.

https://www.facebook.com/nataliya.syomchyk/posts/3240770162676553

Юрий Журавель родился в 1972 году в Овруче Житомирской области. Первая супруга музыканта Марина Паскар умерла в 2014 году. От этого брака у Журавля есть дочь Катерина. 

9 сентября в Украине отмечали 250-летие со дня рождения украинского писателя, автора повести "Энеида" Ивана Котляревского.

Всемирный день журавля отмечается во второе воскресенье сентября. 

Теги: беременность, Ot Vinta, роды, Юрий Журавель
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