  Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар и показала, что на него купила

Лилия Ребрик назвала сумму гонорара, который получила за один большой проект Фото: liliia.rebrik / Instagram

"$50 тыс. за один раз. Ну это был такой большой проект. На что их потратила? На машину", – рассказала Ребрик.

40-летняя ведущая уточнила, что "немного добавила" и купила себе белый Mercedes, о котором давно мечтала.

ВИДЕО

Видео: Зе Интервьюер / YouTube