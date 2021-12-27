  Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар и показала, что на него купила

"$50 тыс. за один раз. Ну это был такой большой проект. На что их потратила? На машину", – рассказала Ребрик.
40-летняя ведущая уточнила, что "немного добавила" и купила себе белый Mercedes, о котором давно мечтала.
Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. Позже на этом же канале вела шоу "Танцует все!".
С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".