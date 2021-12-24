  "Я говорю: "Дикий, если бы знала, что ты станешь мужем, я бы тебе все не рассказывала". Ребрик рассказала, как закрутила роман с партнером по шоу

По словам Ребрик, первое время ей было просто комфортно общаться и танцевать в паре с Диким.

"Я ему говорю: "Боже мой, Дикий, если бы я знала, что ты станешь моим мужем, я бы тебе все не рассказывала". Мы так много общались", – призналась актриса.

Ребрик отметила, что, когда они дошли до финала, между ними на тот момент ничего не было.

"Была легкость. Был комфорт", – рассказала она.

Ведущая призналась, что роман между ними возник уже после завершения проекта, когда они встретились, чтобы обсудить совместный танец для ее выступления на "Славянском базаре".

"Мы встретились, так посидели, и это была такая встреча, когда целый мир..." – поделилась воспоминаниями Ребрик.

Она призналась, что первый настоящий поцелуй между ними состоялся в Харькове, куда она вскоре отправилась на съемки, а Дикий поехал вслед за ней.

"Поцелуи во время "Танцев" – они же не считаются, да?" – добавила она.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube