Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2021
 
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"Я говорю: "Дикий, если бы знала, что ты станешь мужем, я бы тебе все не рассказывала". Ребрик рассказала, как закрутила роман с партнером по шоу

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Ребрик и Дикий поженились в 2011 году
Ребрик и Дикий поженились в 2011 году
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в интервью автору YouTube-проекта "Зе Интервьюер" Анатолию Анатоличу рассказала, что ее роман с будущим мужем, хореографом Андреем Диким начался не во время участия в шоу "Танцы со звездами" на СТБ, а уже после его завершения. Интервью с Ребрик вышло на канале Анатолия Антолича 23 декабря.

По словам Ребрик, первое время ей было просто комфортно общаться и танцевать в паре с Диким.

"Я ему говорю: "Боже мой, Дикий, если бы я знала, что ты станешь моим мужем, я бы тебе все не рассказывала". Мы так много общались", – призналась актриса.

Ребрик отметила, что, когда они дошли до финала, между ними на тот момент ничего не было.

"Была легкость. Был комфорт", – рассказала она.

Ведущая призналась, что роман между ними возник уже после завершения проекта, когда они встретились, чтобы обсудить совместный танец для ее выступления на "Славянском базаре".

"Мы встретились, так посидели, и это была такая встреча, когда целый мир..." – поделилась воспоминаниями Ребрик.

Она призналась, что первый настоящий поцелуй между ними состоялся в Харькове, куда она вскоре отправилась на съемки, а Дикий поехал вслед за ней.

"Поцелуи во время "Танцев" – они же не считаются, да?" – добавила она.

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

12 декабря Дикому исполнилось 43 года. Ребрик 8 мая отметила 40-летие.

Теги: любовь, семья, Лилия Ребрик, Танцы со звездами, Андрей Дикий
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