  "Я говорю: "Дикий, если бы знала, что ты станешь мужем, я бы тебе все не рассказывала". Ребрик рассказала, как закрутила роман с партнером по шоу

По словам Ребрик, первое время ей было просто комфортно общаться и танцевать в паре с Диким.
"Я ему говорю: "Боже мой, Дикий, если бы я знала, что ты станешь моим мужем, я бы тебе все не рассказывала". Мы так много общались", – призналась актриса.
Ребрик отметила, что, когда они дошли до финала, между ними на тот момент ничего не было.
"Была легкость. Был комфорт", – рассказала она.
Ведущая призналась, что роман между ними возник уже после завершения проекта, когда они встретились, чтобы обсудить совместный танец для ее выступления на "Славянском базаре".
"Мы встретились, так посидели, и это была такая встреча, когда целый мир..." – поделилась воспоминаниями Ребрик.
Она призналась, что первый настоящий поцелуй между ними состоялся в Харькове, куда она вскоре отправилась на съемки, а Дикий поехал вслед за ней.
"Поцелуи во время "Танцев" – они же не считаются, да?" – добавила она.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.
У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).
12 декабря Дикому исполнилось 43 года. Ребрик 8 мая отметила 40-летие.