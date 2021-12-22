"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом

"Остается 24 часа", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Лилия, вторая свадьба?" – спросила подписчица svetlana_rezueva.

"Наверное, венчание?" – написала nastasya_1813.

"Ляля. Какая же ты красивая и нежная!" – отметила vikotik7007.

21 декабря Ребрик сообщила, что со своим мужем, хреографом Андреем Диким находится в Барселоне.

"Андрей Дикий, с тобой хоть на край света!" – писала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)