"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом

"Остается 24 часа", – написала она.
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"Лилия, вторая свадьба?" – спросила подписчица svetlana_rezueva.
"Наверное, венчание?" – написала nastasya_1813.
"Ляля. Какая же ты красивая и нежная!" – отметила vikotik7007.
21 декабря Ребрик сообщила, что со своим мужем, хреографом Андреем Диким находится в Барселоне.
"Андрей Дикий, с тобой хоть на край света!" – писала она.
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Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. 23 декабря того же года они оформили брак.
У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).
12 декабря Дикому исполнилось 43 года. Ребрик 8 мая отметила 40-летие.