Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню

Артист также выступил 5 сентября на закрытии фестиваля, сообщается в репортаже, который размещен на YouTube-канале "Life Новости".

Контекст:

Фестиваль "Спасская башня" проводился в Москве 4-го и 5 сентября. Об участии артиста в мероприятии 29 августа сообщила "Медуза".

Ранее фронтмен Rammstein планировал выступить на фестивале "Макларин" в поддержку партии "Родина". В ночь на 28 августа в Тверской области силовики пришли в гостиницу, где остановился Линдеманн. Они вручили музыканту предписание о "недопущении нарушения "антиковидных" мер" в связи с подготовкой его выступления. После этого Линдеманн отменил свое участие в фестивале.

Линдеманн не впервые исполняет песню "Любимый город". В апреле 2021 года стало известно, что эта композиция в исполнении фронтмена Rammstein стала саундтреком к фильму российского режиссера Тимура Бекмамбетова "Девятаев" про летчика-истребителя Михаила Девятаева.