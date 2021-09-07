Бульвар Шоубиз
 
07 сентября, 2021
 
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Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню

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Линдеманн спел в Москве на русском языке
Линдеманн спел в Москве на русском языке
Фото: till_lindemann_official / Instagram

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 сентября выступил на Красной площади в Москве во время проведения военно-музыкального фестиваля “Спасская башня”. Он исполнил на русском языке песню "Любимый город" из советского фильма "Истребители" в сопровождении трех оркестров. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Артист также выступил 5 сентября на закрытии фестиваля, сообщается в репортаже, который размещен на YouTube-канале "Life Новости".

Контекст:

Фестиваль "Спасская башня" проводился в Москве 4-го и 5 сентября. Об участии артиста в мероприятии 29 августа сообщила "Медуза"

Ранее фронтмен Rammstein планировал выступить на фестивале "Макларин" в поддержку партии "Родина". В ночь на 28 августа в Тверской области силовики пришли в гостиницу, где остановился Линдеманн. Они вручили музыканту предписание о "недопущении нарушения "антиковидных" мер" в связи с подготовкой его выступления. После этого Линдеманн отменил свое участие в фестивале

Линдеманн не впервые исполняет песню "Любимый город". В апреле 2021 года стало известно, что эта композиция в исполнении фронтмена Rammstein стала саундтреком к фильму российского режиссера Тимура Бекмамбетова "Девятаев" про летчика-истребителя Михаила Девятаева.

Теги: Москва, скандал, песня, Тилль Линдеманн
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