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07 марта, 2023
 
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Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео

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Lizzo обладательница четырех премий "Грэмми"
Lizzo – обладательница четырех премий "Грэмми"
Фото: ЕРА

Американская певица Lizzo на своем концерте в Париже сыграла соло на флейте. Соответствующее видео артистка 6 марта разместила в Instagram.

Во время выступления знаменитость была в золотистом наряде, состоящем из боди и брюк. Перед тем, как взять в руки инструмент, певица спустила штаны до середины бедра, вызвав овации в зале.

"Прошлой ночью показала всю попу", – подписала ролик артистка.

Певица часто использует флейту во время своих концертов. Осенью 2022 года она сыграла мелодию на старинной хрустальной флейте, которая принадлежала бывшему американскому президенту Джеймсу Мэдисону.

Контекст:

Lizzo – обладательница четырех премий "Грэмми". Ее дебютный альбом, Lizzobangers, был выпущен в 2013 году, второй – Big Grrrl Small World – в 2015-м (после выхода Big Grrrl Small World она подписала контракт с Atlantic Records), третий – Cuz I Love You – в 2019-м.

Певица в своем творчестве и блоге пропагандирует бодипозитив. Участницами ее балета являются пышнотелые танцовщицы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Париж, певица, Lizzo
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