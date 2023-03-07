Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео

Во время выступления знаменитость была в золотистом наряде, состоящем из боди и брюк. Перед тем, как взять в руки инструмент, певица спустила штаны до середины бедра, вызвав овации в зале.

"Прошлой ночью показала всю попу", – подписала ролик артистка.

Певица часто использует флейту во время своих концертов. Осенью 2022 года она сыграла мелодию на старинной хрустальной флейте, которая принадлежала бывшему американскому президенту Джеймсу Мэдисону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)