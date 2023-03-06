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06 марта, 2023
 
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Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото

Лопес рекламирует итальянкое белье
Лопес рекламирует итальянкое белье
Фото: Jennifer Lopez / Facebook

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 6 марта разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в белье цвета фуксия с белым кружевом от итальянского бренда Intimissimi.

Лопес позирует в кадре сидя, стоя и лежа, демонстрируя комплект с разных ракурсов.

На сайте компании указано, что бюстгальтер такой модели стоит €39,90 (порядка 1,57 тыс. грн), а трусы – €12,9 (512 грн). Таким образом, стоимость комплекта, как у Лопес, составляет €52,8 (около 2,1 тыс. грн).

Ранее артистка демонстрировала бирюзовой комплект от этого производителя за €48,8. 

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: реклама, Дженнифер Лопес, актриса, певица, белье, бюстгальтер
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