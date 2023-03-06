Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото

Лопес позирует в кадре сидя, стоя и лежа, демонстрируя комплект с разных ракурсов.
На сайте компании указано, что бюстгальтер такой модели стоит €39,90 (порядка 1,57 тыс. грн), а трусы – €12,9 (512 грн). Таким образом, стоимость комплекта, как у Лопес, составляет €52,8 (около 2,1 тыс. грн).
Ранее артистка демонстрировала бирюзовой комплект от этого производителя за €48,8.
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Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.