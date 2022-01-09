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09 января, 2022
 
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Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье

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Лобода сделала два селфи-фото
Лобода сделала два селфи-фото
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние годы строит карьеру в России, 9 января в Instagram Stories разместила два селфи, для которых позировала в черных лосинах и тесном черном топе-бюстье, подчеркивающем ее пышную грудь.

Ко второму кадру 39-летняя певица добавила подпись "ножки" и смеющийся смайл.

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Скриншот: lobodaofficial / Instagram

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, ВИА Гра, селфи, Loboda, певица, грудь, ноги
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