  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере

Накануне в сети появилось видео, снятое на концерте "Дизель Шоу" с участием Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню "Батько наш – Бандера".

Бородай после этого в комментарии российскому изданию "Газета.ру" предложил не пускать Сердючку в РФ, аргументировав это тем, что там "своих придурков хватает, а чужие не нужны".

Данилко в эфире ток-шоу отреагировал на его заявление.

"Я когда домой пришел, поставил сумки, мне в Telegram приходит, что какой-то там бывший террорист хочет запретить въезд Сердючке в Российскую Федерацию, потому что у них своих придурков хватает. А я говорю – лучше быть придурком, чем террористом. Пусть запрещают, что хотят", – заявил украинский артист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube