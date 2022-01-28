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28 января, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере

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Данилко принял участие в флешмобе, спев песню про Бандеру
Данилко принял участие в флешмобе, спев песню про Бандеру
Фото: maskaukrainetv / Instagram

27 января состоялась премьера еженедельного общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Одним из гостей шоу стал украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе певицы Верки Сердючки. Он прокомментировал предложение бывшего "премьер-министра ДНР", а сейчас депутата Госдумы страны-агрессора РФ от партия "Единая Россия" Александра Бородая запретить Сердючке въезд в Россию.

Накануне в сети появилось видео, снятое на концерте "Дизель Шоу" с участием Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню "Батько наш – Бандера".

Бородай после этого в комментарии российскому изданию "Газета.ру" предложил не пускать Сердючку в РФ, аргументировав это тем, что там "своих придурков хватает, а чужие не нужны".

Данилко в эфире ток-шоу отреагировал на его заявление.

"Я когда домой пришел, поставил сумки, мне в Telegram приходит, что какой-то там бывший террорист хочет запретить въезд Сердючке в Российскую Федерацию, потому что у них своих придурков хватает. А я говорю – лучше быть придурком, чем террористом. Пусть запрещают, что хотят", – заявил украинский артист.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.

В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.

Флешмоб "Батько наш – Бандера", участники которого размещают в соцсетях ролики, где они запечатлены исполняющими эту песню, начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября 2021 года в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, в котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб

Теги: Дмитрий Гордон, депутаты, Степан Бандера, Александр Бородай, Андрей Данилко, Алеся Бацман, ДНР, ток-шоу "ГОРДОН"
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