  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере

Накануне в сети появилось видео, снятое на концерте "Дизель Шоу" с участием Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню "Батько наш – Бандера".
Бородай после этого в комментарии российскому изданию "Газета.ру" предложил не пускать Сердючку в РФ, аргументировав это тем, что там "своих придурков хватает, а чужие не нужны".
Данилко в эфире ток-шоу отреагировал на его заявление.
"Я когда домой пришел, поставил сумки, мне в Telegram приходит, что какой-то там бывший террорист хочет запретить въезд Сердючке в Российскую Федерацию, потому что у них своих придурков хватает. А я говорю – лучше быть придурком, чем террористом. Пусть запрещают, что хотят", – заявил украинский артист.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.
В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.
В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.
Флешмоб "Батько наш – Бандера", участники которого размещают в соцсетях ролики, где они запечатлены исполняющими эту песню, начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября 2021 года в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, в котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб.