Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2021
 
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Лучшие программы для фото на Айфон

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Пользователи онлайн-платформ для общения могут установить приложения, чтобы добавить снимкам художественной ценности
Пользователи онлайн-платформ для общения могут установить приложения, чтобы добавить снимкам художественной ценности
Фото: comfy.ua

На состоявшейся 14 сентября 2021 года презентации был представлен новый iPhone 13, который уже доступен по ссылке: https://comfy.ua/smartfon/brand__apple__seriya_smartphone__apple-iphone-13/. Это образовало новый тренд в мире электроники и спровоцировало всплеск обсуждений. Компания Apple и в этот раз не изменила своему отношению к качеству снимков, которые теперь стали еще более естественные. А тем, кто хочет максимально усовершенствовать изображения, рекомендуем лучшие программы, которые помогут их редактировать.

Продукты компании Adobe

Photoshop Fix – одно из самых известных приложений, с помощью которого можно:

  • редактировать свет и эффекты;
  • добавлять насыщенности оттенкам;
  • фокусироваться на отдельных моментах;
  • заменять одни детали на другие.

Это бесплатная программа, которая позволяет синхронизироваться с другими устройствами, передавать данные через облако, работать с форматами большого размера. Она легкая в применении, подходит для новичков, адаптирована под новые версии iOS, доступна для установки на iPhone 13 в Украине и других странах.

Adobe Lightroom CC подойдет тем, кому нужны простейшие фильтры, чтобы постить снимки в соцсети. Вы делаете кадр, затем убираете шум и меняете оттенки.

Программы для арт-эффектов

Пользователи онлайн-платформ для общения могут установить приложения, чтобы добавить снимкам художественной ценности. Vinci отличается внедренной нейросетью, каждый фильтр здесь направлен на соблюдение максимальной точности. С ним можно создать коллаж, превратить фото в объект искусства.

Фото:
Фото: comfy.ua

Prisma поможет сделать из фото картину, как у известного художника. Его можно применять для любых кадров, здесь почти не бывает сбоев.

Редакторы для внешности

Facetune делает облик идеальным. Программа подойдет тем, кто снимает селфи и портреты. Ее предназначение – улучшение лица, для этого можно:

  • удалять прыщи;
  • закрашивать темные круги под глазами;
  • добавлять эффекты, фильтры и т.п.

Retouch Me: Body and Face Editor позволяет изменить талию, бедра, грудь, лицо. Он проще, чем Photoshop, профессионально обрабатывает кадры, но платный, работает только с высококачественными фото.

Теги: iPhone, соцсети, селфи, iOS, фото
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