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Apple разрабатывает алгоритмы выявления депрессии с помощью iPhone – The Wall Street Journal

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Предполагается, что новая функция iPhone сможет анализировать данные о физической активности и режиме сна
Предполагается, что новая функция iPhone сможет анализировать данные о физической активности и режиме сна
Фото: ЕРА

Американская компания Apple работает над технологиями, которые позволяют диагностировать депрессию и снижение когнитивных функций с помощью датчиков, встроенных в iPhone. Об этом написала газета The Wall Street Journal 21 сентября, ссылаясь на собственные источники и соответствующие документы.

В компании хотят создать алгоритмы, которые смогут анализировать информацию о физической активности, режиме сна и поведении человека при наборе текста, указали источники.

Apple работает над проектом по определению депрессии, стресса и тревоги, который называется Seabreeze, вместе с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. Проект по диагностике когнитивных нарушений имеет кодовое название Pi, над ним работает также фармацевтическая компания Biogen, рассказали собеседники газеты.

По информации The Wall Street Journal, степень отслеживания пользователей новой программы может вызвать проблемы в сфере конфиденциальных данных. Чтобы решить ее, Apple должна создавать алгоритмы, которые не будут отправлять данные пользователей на серверы компании.

У Apple также есть совместный проект с Университетом Дьюка в области исследования мозга. Его цель состоит в создании алгоритма, который помогает выявить аутизм у детей. Согласно документам, этот проект предполагает, что камера iPhone будет наблюдать, как маленькие дети могут сосредотачиваться и как часто они раскачиваются назад и вперед.

Исследовательские проекты Apple находятся на начальной стадии и могут никогда не стать реальными функциями для гаджетов, заметили источники издания.

Теги: здоровье, Apple, iPhone, исследование, депрессия, смартфон, технологии, дети, аутизм, гаджеты, нарушение, диагноз
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