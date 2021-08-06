Apple запускает мониторинг устройств для борьбы с детской порнографией

По данным СМИ, пока мониторинг техники Apple хотят провести в США Фото: depositphotos.com

"Приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения, чтобы предупреждать о чувствительном контенте, при этом сохраняя недоступность прочтения личной переписки для компании Apple", – сообщили в компании.

В случае, если на телефон ребенка придет подозрительная фотография, картинка будет размытой, а несовершеннолетнему владельцу поступит предостережение.

"Аналогичные меры защиты доступны, если ребенок сам попробует отправить фотографии сексуального характера. Перед отправкой устройство сделает предупреждение, а родители смогут получить сообщение, если ребенок решит отправить такое фото", – сообщили в компании.

В Apple сообщили, что фотографии в ICloud будут не сканироваться, а сопоставляться с помощью хэш-сумм с базой данных изображений сексуального характера с детьми. Базу данных предоставили Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC) и другие организации по делам безопасности детей.

Газета Financial Times сообщает, что Apple планирует установить на iPhone американских пользователей систему neuralMatch. Она будет сканировать изображения для поиска материалов с насилием над детьми.