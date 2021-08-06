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Apple запустила службу поддержки в Украине

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Apple 30 июня открыла официальное представительство в Украине
Apple 30 июня открыла официальное представительство в Украине
Фото: EPA

Технологическая компания Apple открыла в Украине официальную службу поддержки. Об этом сообщило dev.ua.

Журналист издания обратился в службу поддержки Apple и пообщался с оператором, который сообщил, что служба открылась три недели назад. Консультацию о работе программного обеспечения компании можно получить по телефону 0800509382.

По поводу поддержки гаджетов Apple пока направляет к авторизованным реселлерам, отметили в сообщении.

"Что касается магазинов Apple: когда они появятся в Украине, мы сообщим у себя на сайте", – объяснили в колл-центре.

Контекст:

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

С 2017 года официальным дистрибьютором Apple в Украине являлась компания "ASBIS Украина". Она только завозила технику в Украину, а продавали ее уже сетевые магазины.

Собственное представительство в Украине компания зарегистрировала в мае 2020 года. В марте этого года на сайте компании Apple появился украинский раздел.

28 июня официальная служба поддержки технокомпании Apple перешла в Украине на украинский язык. 30 июня компания открыла официальное представительство в Украине.

Теги: Украина, Apple, технологии, гаджеты
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