Apple запустила службу поддержки в Украине

Журналист издания обратился в службу поддержки Apple и пообщался с оператором, который сообщил, что служба открылась три недели назад. Консультацию о работе программного обеспечения компании можно получить по телефону 0800509382.

По поводу поддержки гаджетов Apple пока направляет к авторизованным реселлерам, отметили в сообщении.

"Что касается магазинов Apple: когда они появятся в Украине, мы сообщим у себя на сайте", – объяснили в колл-центре.