СБУ заблокировала два канала контрабанды продукции Apple в Украину

По данным спецслужбы, правонарушители пытались скрыто завезти через таможенный пост Борисполь партию гаджетов на сумму более 30 млн грн. Для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей контрабандисты переправляли груз под видом посылок с личными вещами.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили в "посылках" более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий. Помимо этого, в "посылках" были незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

"Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС. Для скрытия противоправной деятельности они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза", – пояснили в СБУ.

По оперативным данным, контрабандную продукцию фигуранты планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к незаконной деятельности.