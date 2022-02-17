"Лучший рецепт котлет". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить сочные котлеты

"Сочные котлеты. Лучший рецепт котлет, который вы сохраните. Можно их обвалять в сухарях и запечь в духовке, если не едите жареное", – отметила она.

Ингредиенты: 500 г куриного фарша, четверть батона, одна средняя морковь, одна средняя луковица, одно яйцо, два-три зубчика чеснока, соль, перец, орегано, масло.



Хлеб нужно замочить в воде. Почистить и натереть на мелкой терке морковь, лук и очищенный чеснок. Можно это делать сразу в фарш.

Хлеб нужно максимально отжать от воды. Смешать все вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, посолить и поперчить по вкусу. Добавить щедрую щепотку орегано. Сформировать котлеты. Жарить их на умеренном огне.

Чтобы котлеты легче формировались, нужно периодически смачивать руки водой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)