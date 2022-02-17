Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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"Лучший рецепт котлет". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить сочные котлеты

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Котлеты можно либо запечь, либо поджарить
Котлеты можно либо запечь, либо поджарить
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич из Черновцов опубликовала в Instagram рецепт приготовления котлет из курицы.

"Сочные котлеты. Лучший рецепт котлет, который вы сохраните. Можно их обвалять в сухарях и запечь в духовке, если не едите жареное", – отметила она.

Ингредиенты: 500 г куриного фарша, четверть батона, одна средняя морковь, одна средняя луковица, одно яйцо, два-три зубчика чеснока, соль, перец, орегано, масло.

Хлеб нужно замочить в воде. Почистить и натереть на мелкой терке морковь, лук и очищенный чеснок. Можно это делать сразу в фарш.

Хлеб нужно максимально отжать от воды. Смешать все вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, посолить и поперчить по вкусу. Добавить щедрую щепотку орегано. Сформировать котлеты. Жарить их на умеренном огне.

Чтобы котлеты легче формировались, нужно периодически смачивать руки водой.

Контекст:

На Instagram Станкевич подписаны 66,7 тыс. пользователей. Она собрала более 500 рецептов.

Теги: продукты, хлеб, соль, блогеры, мясо, блогер, рецепт, рецепты, масло, перец, питание
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