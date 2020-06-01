Лувр назвал дату открытия музея для посетителей

Музей Лувра из-за эпидемии коронавируса был закрыт на карантин с 1 марта 2020 года.

В 2018 году музей посетило рекордное количество человек – более 18 млн Фото: museelouvre / Instagram

Музей Лувра готовится к открытию с 6 июля. Посетители смогут попасть в художественный музей при наличии масок, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице музея в Facebook.

Билеты будут доступны к бронированию с 15 июня. С 31 мая для посетителей открыт доступ в парк Тюильри.

Лувр – один из самых больших художественных музеев в мире. Он расположен в центре Парижа (Франция). В 2018 году музей посетило более 18 млн человек, что стало рекордом посещаемости.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 музей Лувра был закрыт на карантин 1 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,2 млн, из них более 372 тыс. умерли.

Во Франции с начала эпидемии инфицировано более 189 тыс. человек, свыше 28 тыс. умерли.