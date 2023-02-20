"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди

Бех-Романчук: Каждая из нас по-своему прекрасна и уникальна! Фото: marynabekh / Instagram

Бех-Романчук снялась в бордовом спортивном боди.

"Каждая из нас по-своему прекрасна и уникальна! Любите себя и свое тело", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

В тот же день спортсменка показала серию снимков, сделанных на парковке. Она снялась в черном плаще, туфлях на каблуках, солнцезащитных очках, а также красных перчатках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)