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20 февраля, 2023
 
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"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди

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Бех-Романчук: Каждая из нас по-своему прекрасна и уникальна!
Бех-Романчук: Каждая из нас по-своему прекрасна и уникальна!
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 18 февраля в Instagram опубликовала ролик, для которого позировала перед зеркалом.

Бех-Романчук снялась в бордовом спортивном боди.

"Каждая из нас по-своему прекрасна и уникальна! Любите себя и свое тело", – написала она.

В тот же день спортсменка показала серию снимков, сделанных на парковке. Она снялась в черном плаще, туфлях на каблуках, солнцезащитных очках, а также красных перчатках.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: спорт, чемпионат, спортсмены, соревнования, Марина Бех-Романчук, каблуки
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