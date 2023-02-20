"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди

Бех-Романчук снялась в бордовом спортивном боди.
"Каждая из нас по-своему прекрасна и уникальна! Любите себя и свое тело", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В тот же день спортсменка показала серию снимков, сделанных на парковке. Она снялась в черном плаще, туфлях на каблуках, солнцезащитных очках, а также красных перчатках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.