"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео

Супруга спортсмена оседлала его сзади, обняла и несколько раз поцеловала.

"Люблю", – написала она.

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Также Екатерина Усик разместила снимки с мужем, сделанные на фоне пальм. Она указала локацию – Ялта, Крым. Очевидно, что на самом деле они находятся в более теплых краях, а не в аннексированном Крыму.

"Все будет Украина", – написала она.

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