"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео

Супруга спортсмена оседлала его сзади, обняла и несколько раз поцеловала.
"Люблю", – написала она.
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Также Екатерина Усик разместила снимки с мужем, сделанные на фоне пальм. Она указала локацию – Ялта, Крым. Очевидно, что на самом деле они находятся в более теплых краях, а не в аннексированном Крыму.
"Все будет Украина", – написала она.
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Девичья фамилия супруги Усика – Хмелевская. Она родилась в РФ, но выросла в Украине, в Крыму. Спортсмен женился на ней в 2009 году.
Пара воспитывает троих детей: дочь Елизавету (2010) и сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).
Усик – заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский чемпион (2012 год) и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе. Он родился в Симферополе 17 января 1987 года.