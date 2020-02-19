Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020

23-летний британский музыкант Льюис Капальди ответил на критику в социальных сетях, заявив 19 февраля на своей странице в Twitter, что невозможно было не отпраздновать получение сразу двух наград.
"Вы бы в это поверили?" – написал триумфатор Brit Awards 2020, подтвердив догадки поклонников о том, что во время церемонии награждения он был в состоянии алкогольного опьянения.
После того как певец получил награды, в социальных сетях начали появляться комментарии, в которых пользователи осуждали Капальди за странное поведение, предполагая, что он был пьян.
Пользователь Лея Франчеттти опубликовала на своей странице в Twitter фото Капальди, на котором он запечатлен с наградой в одной руке и алкоголем в другой.
We have an unhealthy relationship with alcohol in Scotland. This doesn’t help.— leah franchetti (@LeahFranchetti) February 19, 2020
We have an unhealthy relationship with alcohol in Scotland. This doesn’t help.
We have an unhealthy relationship with alcohol in Scotland. This doesn’t help. pic.twitter.com/pN0oUrR9x0
Украинский певец Monatik, отвечая на вопросы подписчиков о странном поведении британского артиста, предположил, что тот, "возможно, был просто взволнован".
Льюис Капальди родился в 1996 году в Шотландии. Его песня Someone You Loved в 2019 году возглавила хит-парады Великобритании и США.