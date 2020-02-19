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19 февраля, 2020
 
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Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020

Британский музыкант, обладатель премии Brit Awards 2020 в номинациях "Лучший британский сингл" и " Британский прорыв года" считает, что мог себе позволить выпить на церемонии.

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Британский певец Льюис Капальди подтвердил догадки зрителей о том, что во время награждения был пьян
Британский певец Льюис Капальди подтвердил догадки зрителей о том, что во время награждения был пьян
фото: leah franchetti / Twitter

23-летний британский музыкант Льюис Капальди ответил на критику в социальных сетях, заявив 19 февраля на своей странице в Twitter, что невозможно было не отпраздновать получение сразу двух наград.

"Вы бы в это поверили?" – написал триумфатор Brit Awards 2020, подтвердив догадки поклонников о том, что во время церемонии награждения он был в состоянии алкогольного опьянения.

После того как певец получил награды, в социальных сетях начали появляться комментарии, в которых пользователи осуждали Капальди за странное поведение, предполагая, что он был пьян. 

ВИДЕО
Видео: BRITs / YouTube

Пользователь Лея Франчеттти опубликовала на своей странице в Twitter фото Капальди, на котором он запечатлен с наградой в одной руке и алкоголем в другой.

Украинский певец Monatik, отвечая на вопросы подписчиков о странном поведении британского артиста, предположил, что тот, "возможно, был просто взволнован".

Льюис Капальди родился в 1996 году в Шотландии. Его песня Someone You Loved в 2019 году возглавила хит-парады Великобритании и США.

Теги: Лондон, алкоголь, премия, Brit Awards 2020
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