"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель

Витвицкая: Лучше гор могут быть только горы
Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook
Украинская ведущая Соломия Витвицкая отправилась на отдых в Буковель. Об этом она сообщила 22 декабря в Facebook, опубликовав фото, на котором запечатлена в белом халате на балконе номера отеля с видом на горы.
"Лучше гор могут быть только горы. А с балкона хорошо видно, что лыжный сезон сегодня стартовал", – написала она под фото.
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