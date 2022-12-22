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22 декабря, 2022
 
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"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель

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Витвицкая: Лучше гор могут быть только горы
Витвицкая: Лучше гор могут быть только горы
Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook

Украинская ведущая Соломия Витвицкая отправилась на отдых в Буковель. Об этом она сообщила 22 декабря в Facebook, опубликовав фото, на котором запечатлена в белом халате на балконе номера отеля с видом на горы.

"Лучше гор могут быть только горы. А с балкона хорошо видно, что лыжный сезон сегодня стартовал", – написала она под фото.

https://www.facebook.com/solomiya.vitvitska/posts/pfbid0Z4hZsYuW8tMHmGCryVox9KjdLWxTheFMHCfPUaqiLhjkYNpCMe7s1pjNMapDohSVl

Контекст:

Витвицкая с августа 2008 года работает на канале "1+1". С 2014 года она занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: горы, Соломия Витвицкая, отдых, Буковель
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