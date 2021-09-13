Мадонна засветила грудь и ягодицы на сцене MTV Video Music Awards

Артистка выбрала для выхода в свет черные корсет и трусы, оголяющие грудь и ягодицы. Певица дополнила образ фуражкой, фартуком и колготами в сетку.
Издание Rolling Stone отмечает, что в этом наряде Мадонна вышла на сцену, чтобы исполнить хит 1990 года Vogue. На мероприятие артистка приехала на такси.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонна является 20-кратной лауреаткой MTV Video Music Awards. .