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10 сентября, 2021
 
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"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки

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Мадонна родилась в 1958 году
Мадонна родилась в 1958 году
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 10 сентября выложила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в стрингах с голой грудью.

Откровенные кадры она разместила после заглавного портретного снимка. Певица позировала топлес сперва на кровати, а затем пересела в кресло. На некоторых кадрах артистка заретушировала соски.

"Эротика", – оценили фото певицы в сети. 

"Сексуальная королева", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Теги: Мадонна, фотосессия, певица
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