"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки

Откровенные кадры она разместила после заглавного портретного снимка. Певица позировала топлес сперва на кровати, а затем пересела в кресло. На некоторых кадрах артистка заретушировала соски.
"Эротика", – оценили фото певицы в сети.
"Сексуальная королева", – отреагировали фолловеры.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.