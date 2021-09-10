"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки

Откровенные кадры она разместила после заглавного портретного снимка. Певица позировала топлес сперва на кровати, а затем пересела в кресло. На некоторых кадрах артистка заретушировала соски.

"Эротика", – оценили фото певицы в сети.

"Сексуальная королева", – отреагировали фолловеры.

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