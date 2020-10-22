"Мало". Солистка группы Кazka появилась в новом клипе в образе одинокой невесты. Видео
Украинская группа Kazka на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Мало", премьера которой состоялась в декабре 2019 года. Солистка группы Александра Зарицкая появляется в ролике в образе одинокой невесты. "Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что ей этого мало", – говорится в описании к ролику.
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